Luego de ser diagnosticado con Covid-19, el pasado 15 de enero el humorista tucumano Miguel Martín comunicó a sus seguidores a través de sus redes sociales que este lunes recibió el alta epidemiológica, más no el alta médica.

Por este motivo suspenderá todas las presentaciones planificadas hasta marzo. «Les cuento que me encuentro bien, saliendo del cuadro. Hoy lunes tengo alta epidemiológica (ya no contagio) pero no tengo alta médica todavía. Deberé por recomendación médica continuar un nuevo tratamiento post Covid-19 (de rutina y control)», informó en su cuenta de Instagram y Facebook.

El artista, que había comenzado con síntomas el 12 de enero, confirmó que por recomendación médica «quedan todos los shows suspendidos hasta el mes de marzo, hasta que me encuentro 100% libre de cualquier riesgo que pueda perjudicar mi salud y la de quienes me rodean», aclaró.

En su publicación, además agradeció las oraciones y la buena onda de todos los tucumanos y especialmente a los doctores Luis Benjam y Diego Abdala que le realizan el seguimiento diario.