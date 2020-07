La ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, realizó el relanzamiento de la app Tuc-Salud junto al director de Informática y Comunicaciones del Siprosa, Omar Abraham. Esta permitirá ampliar los servicios prestados a través de la gestión de turnos para consultorios virtuales.

Se trata de una incorporación tecnológica destinada a que su usuario pueda, a través de una aplicación que podrá descargar en su teléfono o dispositivos móviles, solicitar turnos para los consultorios virtuales que se están implementando en la actualidad, con motivo de prevenir el contacto directo en contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio dictaminado a nivel nacional.

La titular de la cartera sanitaria explicó que la aplicación cuenta con un botón que permite a la persona sacar un turno sin necesidad de llamar por teléfono. “Luego de más de 23 mil consultas desde fines de marzo hasta la fecha, vimos que esta herramienta es muy importante para la gente, por lo que ahora les damos un plus más que es que cada una de esas personas podrá sacar el turno desde su teléfono. La facilidad es que ahora no tendrán que sacar el turno por teléfono sino por medio de esta aplicación, lo que mejorará la respuesta a la comunidad. Si se encuentran en la base de datos podrán sacar el turno, en caso de que no lo estén tendrán que llamar para sumarse a esta lista y a partir de ahí podrán sacarlo desde la aplicación”, indicó Chahla.

Por su parte, Abraham destacó que está herramienta acerca a la población la posibilidad de elegir su especialista en esta época de pandemia en la que la atención a la comunidad tuvo que adaptarse. “La telemedicina vino para quedarse, ya que le permite a la sociedad no tener que trasladarse”.

Por último la referente de consultorios virtuales, María Eugenia López, resaltó: “Esto hace que las distancias, los tiempos y el costo de traslado de las personas disminuyan”, además manifestó que en el marco de la pandemia que está atravesando el mundo es muy importante porque las personas desde su hogar podrán sacar el turno y recibir la respuesta en su casa. “Esta ventaja la tenemos gracias al sistema informático que nos acompaña, al recurso humano y a la capacidad del sector de salud. El abanico de especialidades es amplio. El profesional en esta primera evaluación verá si el paciente necesita una consulta presencial o de examen complementario”.