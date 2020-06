Luego de los hechos acontecidos en el fin de semana con los gendarmes que viven en el barrio Ñuñorco, MONTERIZOS fue recibido por el 1er Alferez, Marcos Valladares Solís, Jefe Grupo Monteros dependiente del Escuadrón 55 Tucumán, quien informó sobre las consecuencias sobre el personal involucrado por el uso de armas de fuego y reflexionó sobre el impacto en la comunidad monteriza.

Valladares Solís confirmó que dos efectivos de la fuerza fueron desafectados de gendarmería, sin embargo especificó que «uno efectuó disparos con arma de fuego y hoy por hoy está apartado de las filas de la institución». Al conocer los hechos las autoridades nacionales «no se dudó en apartar de las fuerzas a los dos efectivos. En un plazo de 4 horas quedaron separados y sometidos a un sumario disciplinar».

Además explicó que el mismo día se tomo conocimiento a través de la guardia de prevención, de esa fecha, que vecinos habían realizado la denuncia. Valladares Solís se presentó en la casa en donde reside el grupo de gendarmes, en calle Ing. Sortheix, cuando él llegó «ya estaba presente la Policía de Tucumán, de la jurisdicción y estaban notificando a dos sujetos nuestros». La notificación es sobre la imputación de abuso de armas, constató el Jefe Grupo Monteros.

En cuanto a las armas que intervinieron, Valladares Solís indicó que «eran dos efectivos los que estaban habitando en ese momento la vivienda, pero no se sabe si los dos realmente están involucrados en el hecho que se investiga». Pero si aseguró que «había un solo efectivo con arma». Tampoco confirmó que estuvieran consumiendo bebidas alcohólicas, versión que trascendió entre los vecinos, pero sí sostuvo que «la fiscalía ordenó que se realicen dosaje de sangre, como también controlar si ambos tenían pólvora en las manos.

Sobre la intervención de la policía, (fuerza que tiene jurisdicción provincial) el jefe consideró que hicieron lo que el protocolo les indica a dicha entidad.

Por último, Valladares Solís reflexionó al ser consultado si esta situación es una mancha para gendarmería en la ciudad «No, no creo. No creo que la sociedad mezcle esta conducta con las labores de la institución. La gendarmería sigue trabajando y esto no va a hacer que trabajemos menos. No creo que esto perjudique la imagen de la institución».