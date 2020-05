El Comité Operativo de Emergencia COVID-19 del Gobierno de Tucumán puso a disposición en su página web, la declaración jurada para completar vía on-line. Dicho formulario permite consignar si se cuenta o no con vehículo para trasladarse, y en caso de no tenerlo, informar si se va a necesitar que la persona sea buscada.

Si la solicitud es aceptada se recibirá un correo electrónico con la advertencia que la «solicitud ya ha sido remitida a las autoridades competentes del Gobierno Nacional y en este momento la misma está siendo analizada. Jefatura de Gabinete de Ministros será la encargada de generar los certificados de regreso a casa (CRDH)».

Si el pedido es aprobado, los certificados serán publicados en la página web: regresoacasa.argentina.gob.ar y desde allí podrán descargarlos.

Por otra parte, el gobierno de la Provincia de Tucumán será notificado cuando el certificado se encuentre disponible y se le informa al solicitante dicha acción. Por consultas se puede escribir al Mail: coegobtuc@minsegtuc.gov.ar

Reglas que se deben cumplir al momento de viajar

Cuando se cuenta ya con el certificado aprobado e impreso, la persona que pretende regresar debe cumplir ciertas reglas «dispuestas por la Provincia de Tucumán para regular de manera ordenada el regreso, luego de recibir el certificado en su cuenta de correo (CRDH)»:

1) Usted únicamente podrá ingresar a la Provincia de Tucumán por Ruta Nacional Nº 9. El horario de ingreso es de 8.00 hs a 22 horas, sin excepciones.

2) Usted y sus acompañantes serán dirigidos y escoltados, obligatoriamente, a la Terminal de ómnibus de la Provincia, sita en Avenida Brígido Terán Nº 250. Allí se le realizará los exámenes sanitarios correspondientes por personal del Ministerio de Salud de la provincia, según los protocolos vigentes.

3) Las personas que regresan a la provincia deberán indefectiblemente cumplir las disposiciones del Ministerio de Salud de la Provincia, autoridad que determinará el lugar del cumplimiento de la cuarentena.

4) En aquellos casos de conductores autorizados de vehículos particulares que se trasladen hasta el punto donde está el/la solicitante para buscarla/o deberán regresar al lugar de origen del viaje, de forma inmediata.

5) El certificado (CRDH) generado por el gobierno nacional, -solo- contempla automóviles particulares, por ello no están comprendidos y no podrán ingresar a la Provincia de Tucumán autos de alquiler (remises, taxis, uber, etc.).