La madrugada estuvo marcada por la lluvia intensa que se hizo sentir en distintos puntos de la provincia y que condicionó el inicio de la jornada, con calles mojadas, visibilidad reducida y una humedad que alcanzó el 96%. En las primeras horas de la mañana, la presión era de 958,2 hPa, el viento soplaba del Este a 8 km/h y la visibilidad era de 5 km.

Para lo que resta del día, el pronóstico indica que la mañana continuará con lloviznas, una probabilidad de precipitación de 10 a 40%, una temperatura de 24°C y viento del noreste de 7 a 12 km/h.

Por la tarde se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de 10 a 40%, una temperatura de 29°C, la máxima del día, y viento del sudoeste de 7 a 12 km/h. Ya por la noche, continuarán las lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de 10 a 40%, una temperatura de 25°C y viento del sudoeste de 7 a 12 km/h.

Se recomienda circular con precaución por la calzada resbaladiza y la visibilidad reducida, evitar zonas anegadas y mantenerse informado ante posibles actualizaciones y alertas del Servicio Meteorológico Nacional.