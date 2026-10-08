jueves 8 de octubre de 2026
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Monteros de la Patria

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8 Oct 2026

Tiempo inestable para este jueves

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 18° de mínima y 22° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que se podrían registrar lluvias desde este jueves y el fin de semana. Además, se reportará un descenso de temperatura para el fin de semana por debajo de los 20°C.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 18° de mínima y 22° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 83%. El viento corre del sur 10 km/h y la visibilidad es de 9 km.

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