Dos jóvenes fueron detenidos mientras robaban arándanos de una finca en Santa Lucía

Dos jóvenes fueron aprehendidos este miércoles luego de ser sorprendidos mientras sustraían arándanos del interior de la Finca Santa Helena, ubicada sobre la Ruta Provincial N° 324, en Santa Lucía.

El procedimiento se inició alrededor de las 15:10, cuando un hombre supervisor de Seguridad Patrimonial de la finca, se comunicó con la Policía para informar sobre la situación. Según relató, uno de los rondines había observado a dos sujetos sustrayendo arándanos durante uno de sus recorridos por el predio.

De acuerdo con la descripción aportada, uno de los sospechosos vestía una remera amarilla y el otro una remera azul. Ante el aviso, personal policial se dirigió hasta la finca a bordo del móvil TUC-0978. Durante el recorrido por el establecimiento, los efectivos llegaron hasta el lote N° 66 y encontraron a dos hombres cuyas características coincidían con las informadas.

Al advertir la presencia policial, ambos intentaron escapar. Sin embargo, fueron alcanzados y reducidos por los efectivos, que posteriormente los trasladaron hasta la dependencia policial en calidad de aprehendidos.

Junto a los jóvenes fueron trasladadas también dos maletas que contenían arándanos, presuntamente sustraídos del establecimiento.

Los aprehendidos de 20 y 22 años y domiciliados en Santa Lucía fueron puesto a disposición de Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Santa Lucía, cargo del Crio. Gustavo Medina y quedó bajo la supervisión del comisario general Marcos Goane, jefe de la URO; el comisario mayor Juan Domingo Carrizo, segundo jefe de la URO; y el comisario inspector Guido Walter Juárez, jefe de Zona III URO.