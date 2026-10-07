Leandro Páez, el monterizo que vivió desde adentro la despedida de Messi en el Monumental

Leonardo Páez tenía decidido ir sí o sí. Quería estar en el Monumental y vivir desde adentro la despedida de Lionel Messi, pero conseguir una entrada no fue sencillo. Intentó comprarla por internet, aunque se agotaron rápidamente.

Sin muchas alternativas, recurrió a la reventa y finalmente logró conseguir su entrada a través de una empresa de viajes que ofrecía un combo con traslado incluido y junto a su novia Pamela, emprendieron un viaje que estaría marcado por la ansiedad y la expectativa.

El trayecto tampoco fue sencillo. Durante el viaje surgieron inconvenientes con el vehículo, una situación que generó mucha incertidumbre entre los pasajeros. Finalmente, pudieron resolverlo realizando un trasbordo y continuar el recorrido hasta llegar a Buenos Aires a tiempo.

Una vez en el lugar, las emociones fueron todavía mayores. Leonardo contó que durante la previa pudo ver a toda la gente esperando, cantando y compartiendo el mismo objetivo: estar ahí para ver a Messi.

Decidió ingresar temprano al estadio para conseguir un lugar cómodo y disfrutar de todos los espectáculos. Allí también compartió la experiencia con un grupo de tucumanos que, según contó, acompañó el momento con “la mejor onda”.

La espera, el viaje y las dificultades del camino terminaron quedando en segundo plano cuando pudo estar dentro del Monumental.

Para Leonardo Páez, la experiencia cumplió todas las expectativas y dejó mucho más que una noche de fútbol: el recuerdo de haber estado presente en la despedida del más grande del fútbol.