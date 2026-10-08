Monteros de la Patria: habrá un importante operativo de seguridad durante las tres noches del festival

La Policía de Tucumán informó que desplegará un amplio operativo de seguridad en el marco de la 61° edición del Festival Nacional Monteros de la Patria – Fortaleza del Folclore, que se realizará los días 9, 10 y 11 de octubre en el Gimnasio Municipal de Monteros.

Según el comunicado oficial, los efectivos trabajarán en puntos estratégicos, accesos y zonas de concentración de público, con patrullajes preventivos, controles vehiculares y medidas destinadas a garantizar el normal desarrollo de uno de los eventos culturales más convocantes de la provincia.

Entre las disposiciones anunciadas, se remarcó que no se permitirán previas ni el consumo de bebidas alcohólicas en las inmediaciones del predio, como parte de las acciones preventivas previstas para el festival.

Asimismo, las autoridades advirtieron que no se tolerarán hechos delictivos, actos de vandalismo, agresiones, disturbios ni conductas que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes.