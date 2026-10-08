URGENTE: El Chaqueño Palavecino estará este sábado en el Monteros de la Patria



El Chaqueño Palavecino fue confirmado para actuar este sábado en el Monteros de la Patria, según anunció el intendente Francisco “Panchito” Serra desde el predio donde avanzan los trabajos de acondicionamiento para el festival.

El Chaqueño Palavecino vuelve al escenario del Monteros de la Patria. La presencia del reconocido artista fue confirmada este jueves por el intendente de Monteros, Francisco “Panchito” Serra, desde el predio donde se ultiman los detalles para la realización de una nueva edición del festival.

La actuación del Chaqueño será este sábado, sumándose a la programación del 61° Festival Nacional Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore.

La confirmación se produjo mientras el jefe municipal recorría el predio y supervisaba los trabajos que se llevan adelante para dejar todo listo de cara a las jornadas festivaleras.

De esta manera, uno de los máximos referentes del folclore argentino volverá a decir presente en el escenario monterizo, en una noche que promete convertirse en uno de los grandes momentos de esta edición.

La presencia del Chaqueño se suma a una cartelera que tiene como figuras destacadas a Abel Pintos, Los Tekis, Christian Herrera, Sergio Galleguillo, Destino San Javier, Las Voces de Orán, Néstor Garnica y Mario Álvarez Quiroga, entre otros.