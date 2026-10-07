Grave accidente en el acceso principal a Monteros: dos mujeres hospitalizadas

Un durísimo siniestro vial ocurrió esta tarde en el cruce de Ruta 38 con Avenida España, en el acceso principal a Monteros.

Según las primeras informaciones, un automóvil VW Fox, circulaba en sentido sur - norte, cuando por razones que de establecer chocó contra una motocicleta 110 cc, en la que iban dos mujeres mayores de edad y sin casco.

Los primeros en socorrer a las víctimas fueron los testigos del hecho, luego acudieron personal de la Patrulla Motorizada, Defensa Civil y el Servicio de Emergencias 107, con dos unidades, quienes trasladaron a las mujeres heridas al hospital Regional de Monteros.

Según detalles, los semáforos funcionaban con normalidad al momento del siniestros. Las pericias tomada por personal de Criminalística serán claves para determinar las verdaderas causas del hecho.