Una mujer de 70 años fue atropellada por una moto en la Villa Nueva

Un accidente de tránsito ocurrido durante la noche dejó a dos mujeres heridas en Monteros. El hecho se registró en la intersección de las calles Manuel Vaquera y Alberdi, donde una motocicleta impactó contra una mujer de 70. Años que se encontraba cruzando la calzada.

El siniestro fue advertido alrededor de las 21:15. Una joven de 24 años, circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave 110cc cuando, por causas que se tratan de establecer, atropelló a la señora mayor.

Como consecuencia del impacto, la transeúnte cayó pesadamente sobre el pavimento y sufrió múltiples politraumatismos. La conductora de la motocicleta también cayó del rodado y resultó con politraumatismos.

Ante la situación, se dio intervención al Servicio de Emergencias 107, que trasladó a ambas mujeres al Hospital La Madrid para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron personal de Defensa Civil, el servicio de emergencias 107 y efectivos policiales.