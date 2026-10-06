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6 Oct 2026

Octubre Rosa: el Hospital Regional Monteros inicia actividades de concientización sobre el cáncer de mama

En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Hospital Regional Monteros “Gral. Lamadrid” llevará adelante una serie de actividades destinadas a promover la concientización, la prevención y la detección temprana de esta enfermedad.

Como parte de la agenda prevista para el denominado “Octubre Rosa”, la Dirección del nosocomio invita a la comunidad a participar del acto de apertura que se realizará el jueves 8 de octubre a las 10:30 horas en el hall central del hospital.

La iniciativa busca visibilizar la importancia de los controles médicos periódicos y los estudios preventivos, fundamentales para detectar a tiempo el cáncer de mama y mejorar las posibilidades de tratamiento.

Durante todo el mes, instituciones de salud de la provincia desarrollan acciones de promoción y sensibilización bajo el lema de la prevención, acompañando a pacientes, familias y profesionales comprometidos con esta causa.

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