Las amenazas de lluvias no se disipan en Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional informa que las probabilidades de lluvias se mantienen en un 40%, con posibilidad de registrarse en zona de cerros y pie de cerro. En llamo se mantendrá el cielo parcialmente nublado en las próximas 48 horas.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 14° de mínima y 26° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 96%. El viento corre del norte a 8 km/h y la visibilidad es de 9 km.