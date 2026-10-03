¿Regresan las lluvias? Que se espera para este fin de semana en Tucumán

El meteorólogo Cristofer Brito brindó este viernes su pronóstico para el fin de semana en Tucumán y anticipó un cambio en las condiciones del tiempo a partir de la noche del sábado.

Para este sábado, se espera muy buen tiempo, con cielos parcialmente nublados y una temperatura máxima que llegará hasta los 29 grados. El ambiente será húmedo durante la jornada.

Sin embargo, hacia la noche del sábado y durante la madrugada del domingo, las condiciones comenzarán a cambiar. Según Brito, se prevé tiempo inestable, con la formación de chaparrones y alguna tormenta muy aislada.

Para el domingo, el meteorólogo anticipó una jornada inestable prácticamente durante todo el día, aunque con algunas mejoras temporarias. Durante la mañana podrían registrarse lluvias y lloviznas, mientras que hacia la noche se esperan lluvias y tormentas aisladas. La máxima será de 23 grados.

El lunes continuará la inestabilidad, con lluvias, lloviznas y mejoras temporarias. La temperatura máxima alcanzará los 22 grados.

Brito también señaló que la próxima semana será muy húmeda y con algunos días con lluvias, por lo que las condiciones inestables podrían mantenerse durante los primeros días de la semana.