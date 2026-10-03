sábado 3 de octubre de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1540Blue: $1560Bolsa: $1551.9CCL: $1623.8Mayorista: $1520Cripto: $1617.37Tarjeta: $2002

Monteros de la Patria

00 Días
00 Horas
00 Min
00 Seg
3 Oct 2026

¿Regresan las lluvias? Que se espera para este fin de semana en Tucumán

El meteorólogo Cristofer Brito anticipó un sábado con buen tiempo y una máxima de 29 grados, aunque advirtió por chaparrones y alguna tormenta aislada hacia la noche. El domingo y el lunes llegarían con mayor inestabilidad.

El meteorólogo Cristofer Brito brindó este viernes su pronóstico para el fin de semana en Tucumán y anticipó un cambio en las condiciones del tiempo a partir de la noche del sábado.

Para este sábado, se espera muy buen tiempo, con cielos parcialmente nublados y una temperatura máxima que llegará hasta los 29 grados. El ambiente será húmedo durante la jornada.

Sin embargo, hacia la noche del sábado y durante la madrugada del domingo, las condiciones comenzarán a cambiar. Según Brito, se prevé tiempo inestable, con la formación de chaparrones y alguna tormenta muy aislada.

Para el domingo, el meteorólogo anticipó una jornada inestable prácticamente durante todo el día, aunque con algunas mejoras temporarias. Durante la mañana podrían registrarse lluvias y lloviznas, mientras que hacia la noche se esperan lluvias y tormentas aisladas. La máxima será de 23 grados.

El lunes continuará la inestabilidad, con lluvias, lloviznas y mejoras temporarias. La temperatura máxima alcanzará los 22 grados.

Brito también señaló que la próxima semana será muy húmeda y con algunos días con lluvias, por lo que las condiciones inestables podrían mantenerse durante los primeros días de la semana.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

¿Regresan las lluvias? Que se espera para este fin de semana en Tucumán

🔥 tendencia

Allanaron una vivienda en el B° Ibatín por una causa de amenazas agravadas y secuestraron auto y bicicleta

Un hombre de 77 años murió tras ser embestido por una camioneta en Concepción

El Pre Monteros de La Patria Sede Capital ya tiene sus premiados: Estos son los artistas ganadores

Estas son toda las actividades que podes hacer en Tucumán durante este fin de semana

Jaldo: “El diálogo es fundamental” para gestionar ante Nación