Liberaron un cóndor andino en los Valles Calchaquíes tras un intenso proceso de rehabilitación

El ejemplar había sido hallado en Alpachiri y permaneció más de un mes y medio bajo cuidado veterinario antes de regresar a su hábitat natural.

La Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos concretó la liberación de un ejemplar de cóndor andino en el Área Natural Protegida Valles Calchaquíes Tucumanos, en un operativo conjunto que reunió a organismos ambientales, científicos y comunidades locales.

La iniciativa fue llevada adelante a través de la División Fauna Silvestre y la Subdirección de Áreas Naturales Protegidas, con participación de la Reserva Experimental Horco Molle (REHM), la Comunidad Indígena Tafí del Valle y Parques Nacionales.

El ave había sido encontrada en la localidad de Alpachiri luego de que vecinos alertaran sobre su situación. La intervención comenzó tras un aviso realizado por la Comisaría de Alpachiri, que dio participación a Parques Nacionales y a las autoridades ambientales correspondientes.

A partir de allí, profesionales de la División Fauna Silvestre, de la Reserva Experimental Horco Molle y de la Reserva de San Pablo trabajaron de manera articulada para garantizar la asistencia veterinaria y el traslado seguro del ejemplar.

Durante aproximadamente un mes y medio, el cóndor permaneció bajo observación y cuidados especializados. En ese período recibió controles sanitarios permanentes y monitoreo veterinario hasta confirmar que estaba en condiciones de volver a su entorno natural.

La liberación se realizó en una zona protegida de los Valles Calchaquíes y contó además con una ceremonia encabezada por referentes de la comunidad indígena local, en un gesto cargado de simbolismo y respeto hacia una de las especies más representativas de Sudamérica.

Desde los organismos participantes destacaron la importancia ecológica del cóndor andino, considerado una pieza clave para el equilibrio ambiental de los ecosistemas de montaña debido a su rol como carroñero natural.

Asimismo, remarcaron que este tipo de acciones fortalecen la conservación de la biodiversidad y permiten generar conciencia sobre la protección de la fauna silvestre nativa.

“Estas iniciativas reflejan el compromiso de la provincia con la conservación de los ecosistemas y la protección de las especies nativas, promoviendo la participación y el acompañamiento de las comunidades en acciones vinculadas al cuidado del patrimonio natural tucumano”, señalaron desde la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos.