Video: Cada corte que sufre un recolector también habla de la falta de compromiso de una ciudad

Mientras gran parte de la ciudad todavía duerme, ellos ya están trabajando. Recorren calles, levantan bolsas, limpian esquinas y ayudan a mantener en condiciones los espacios que toda la comunidad comparte. Son los recolectores de residuos, trabajadores esenciales que diariamente enfrentan riesgos evitables durante sus tareas.

Con el objetivo de generar conciencia y promover hábitos responsables, la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Monteros y la Dirección de Medios e Información Pública lanzaron una campaña enfocada en la prevención de accidentes laborales, especialmente los cortes y lesiones provocados por vidrios y objetos punzantes mal descartados.

La propuesta busca interpelar a la comunidad a través de un mensaje claro y humano: detrás de cada bolsa de residuos hay personas que merecen trabajar en condiciones seguras y con el cuidado de todos los vecinos.

“Hay gestos que parecen pequeños… pero dicen mucho de nosotros como comunidad”, expresa uno de los mensajes de la campaña audiovisual, que invita a reflexionar sobre la importancia de separar correctamente los residuos peligrosos y señalizar las bolsas que contienen elementos cortantes.

Desde el municipio remarcaron que una ciudad limpia no se construye únicamente con el trabajo de los recolectores, sino también con el compromiso ciudadano al momento de sacar la basura.

La respuesta de los vecinos no tardó en aparecer. En distintos sectores de Monteros comenzaron a verse bolsas identificadas con carteles que advierten sobre la presencia de vidrios u otros materiales peligrosos, una acción simple que puede evitar heridas y accidentes durante el recorrido de recolección.

Además, destacaron que este tipo de conductas reflejan empatía y responsabilidad colectiva, demostrando que las campañas de concientización pueden generar cambios concretos en la vida cotidiana.

La producción audiovisual fue realizada por Marcelo Manzur y Luis Salum, integrantes del área de Medios e Información Pública de la Municipalidad, quienes desarrollaron una propuesta cercana y sensible para visibilizar una problemática muchas veces naturalizada.

“Cuando tiramos basura sin pensar —y especialmente vidrios sin protección— no solo estamos descuidando el entorno, estamos poniendo en riesgo a quienes nos cuidan”, señala otro de los fragmentos centrales de la campaña.

La iniciativa vuelve a poner en agenda una realidad cotidiana que suele pasar desapercibida: los accidentes laborales que sufren los recolectores debido a residuos mal manipulados. Cortes, heridas y lesiones forman parte de una problemática que puede prevenirse con acciones mínimas, como envolver correctamente los vidrios rotos, colocarlos en cajas o señalizar claramente las bolsas.

Porque una ciudad más limpia también se construye desde el respeto y la empatía. Y muchas veces, esos valores comienzan en los pequeños gestos cotidianos.