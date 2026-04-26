Hallan en Termas de Río Hondo el auto del hombre desaparecido en Concepción

Encontraron en Termas de Río Hondo el auto de Franco Mora, el hombre desaparecido en Concepción. La Policía secuestró el vehículo y analiza cámaras de seguridad.

En el marco de la intensa búsqueda de Franco Javier Mora, el hombre desaparecido en Concepción, se confirmó un dato clave para la investigación: el hallazgo del automóvil en el que se movilizaba al momento de su desaparición. Se trata de un Volkswagen Up blanco, dominio AB797EM, que fue encontrado abandonado en la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.

El procedimiento se concretó en la madrugada de este 26 de abril, alrededor de las 00:30, luego de que un vecino de la localidad de Los Vegas alertara a las autoridades sobre la presencia del rodado en la intersección de calles Avellaneda y Rivadavia. A partir de ese aviso, se activó un operativo conjunto entre fuerzas de Tucumán y Santiago del Estero.

Tras constatar que se trataba del vehículo buscado, intervino la policía santiagueña, que dio participación a la Unidad Fiscal actuante de Concepción. Por disposición judicial, se procedió al secuestro del automóvil y se ordenaron pericias, inspección ocular y el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona donde fue encontrado.

La causa continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad, que coordina acciones con la Justicia de Santiago del Estero para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Por el momento, no hay novedades sobre el paradero de Mora, lo que mantiene en vilo a su familia y a toda la comunidad. El hallazgo del vehículo abre nuevas líneas investigativas en una causa que sigue en desarrollo y con múltiples interrogantes.