Monteros vivió una nueva experiencia internacional de aprendizaje con Open Mind

En esta oportunidad, el encuentro contó con la participación de Felix Heinzl, visitante proveniente de Europa, quien compartió una jornada dinámica de conversación, intercambio cultural y práctica oral con alumnos del instituto y participantes de la comunidad.

Durante la actividad, organizada por niveles, participaron alumnos adolescentes, jóvenes y adultos, muchos de ellos con niveles iniciales de inglés, quienes lograron vencer la vergüenza, animarse a hablar y descubrir que aprender un idioma también puede ser divertido, natural y motivador.

Desde Open Mind destacaron que este tipo de propuestas no solo permiten practicar speaking, sino también conocer nuevas culturas, ampliar la mente y generar confianza para comunicarse, algo fundamental en el aprendizaje actual.

No es la primera vez que el instituto impulsa este tipo de experiencias. En años anteriores también participaron invitados internacionales como Joe (Inglaterra) y Jonas (Dinamarca), reafirmando el compromiso de Open Mind con una enseñanza moderna, comunicativa y conectada con el mundo.

Además, se anunció una gran novedad: Felix Heinzl continuará formando parte del equipo de Open Mind, sumándose a futuras actividades y propuestas educativas para que los alumnos tengan contacto frecuente con hablantes extranjeros y experiencias reales con el idioma.

Desde la institución también informaron que cada Speaking Session será abierta al público y gratuita, por lo que cualquier persona de Monteros interesada en practicar inglés podrá participar, aunque no sea alumno del instituto.

La jornada se desarrolló en instalaciones facilitadas por el municipio, por lo que desde Open Mind expresaron su agradecimiento a la Municipalidad de Monteros, a la Dirección de Educación y a sus coordinadores por acompañar estas iniciativas que enriquecen la formación de los vecinos.

Finalmente, la Prof. Ariadna Terán remarcó la importancia de estudiar inglés en la actualidad:

“Hoy el inglés abre puertas laborales, académicas y personales. Queremos que Monteros tenga cada vez más personas preparadas para el mundo.”

Open Mind continúa creciendo en la ciudad, apostando a una educación innovadora y generando oportunidades reales para niños, adolescentes y adultos.

📍 Monteros y Villa Quinteros

📚 Inscripciones abiertas

📲 Consultas por redes sociales Openmind_centrointegral o WhatsApp 3863587349