El calvario de una jubilada monteriza tras un accidente en Playa del Carmen

Una dramática situación atraviesa Brenda Alicia Larrosa Fabeiro, una jubilada tucumana de 74 años que permanece internada en un hospital público de Playa del Carmen tras sufrir un grave accidente durante un viaje turístico. La mujer presenta una doble fractura de fémur y necesita una intervención quirúrgica, en medio de un escenario de incertidumbre y angustia lejos de su hogar.

El episodio ocurrió dentro de la habitación del hotel donde se alojaba, cuando un resbalón en la bañera provocó la caída que derivó en las severas lesiones. Desde entonces, su esposo, Pedro José Larrea, denunció que la cobertura médica contratada a través de la empresa Nubi Viajes y la firma Intermac Assistance no respondió ante la emergencia, dejándolos en una situación de total desprotección.

Ante esta situación, la Dirección de Comercio Interior de Tucumán intervino de oficio e inició actuaciones en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. El titular del área, Manuel Canto, advirtió que, en caso de comprobarse irregularidades o abandono de persona, las sanciones contra las empresas podrían superar los 100 millones de pesos.

Mientras avanza la investigación administrativa, la paciente continúa recibiendo atención médica en el hospital público mexicano, donde permanece bajo cuidado profesional. Sin embargo, la familia reclama una solución urgente que garantice la cobertura necesaria y el eventual traslado sanitario.

El caso generó preocupación y volvió a poner en debate la responsabilidad de las empresas de asistencia al viajero, especialmente en situaciones críticas que requieren respuestas inmediatas. En paralelo, las autoridades buscan determinar el alcance de la cobertura contratada y si existió incumplimiento por parte de las firmas involucradas.