Monteros se convierte en epicentro del ajedrez con la Copa Las Hortensias

La Copa Las Hortensias se disputa en Monteros con la participación de ajedrecistas de toda la provincia y el país, consolidando a la ciudad como sede de eventos deportivos y turísticos.

Monteros vive un fin de semana especial con el inicio de la Copa Las Hortensias, un torneo de ajedrez que reúne a jugadores de diferentes puntos de Tucumán y del país, consolidando a la ciudad como un espacio clave para el desarrollo de competencias de nivel.

El evento se desarrolla durante dos jornadas y tiene como sede el Hotel Las Hortensias, donde se dan cita tanto competidores experimentados como aficionados, en un ambiente que combina estrategia, concentración y pasión por el juego ciencia. La convocatoria refleja el crecimiento del ajedrez en la región y el interés por este tipo de propuestas.

Desde la Municipalidad de Monteros destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, no solo desde lo deportivo, sino también por su impacto en el turismo y la economía local. La llegada de visitantes genera movimiento en distintos sectores y posiciona a la ciudad en el calendario de eventos nacionales.

El lanzamiento contó con la presencia del legislador Francisco “Pancho” Serra, la árbitro nacional Sol Jalil, el gerente del hotel Martín Ruiz, concejales y autoridades del área de Deportes, además de jugadores y público en general que acompañaron el inicio de la competencia.

La Copa Las Hortensias no solo representa un torneo, sino también una oportunidad para fortalecer la identidad local a través del deporte, promoviendo valores como la inclusión, el desarrollo y el crecimiento colectivo.