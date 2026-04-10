Un delincuente intentó robar a un Uber Moto y quedó en estado crítico tras ser golpeado por la víctima

Un asaltante quedó en estado crítico tras un intento de robo a un conductor de Uber moto en Las Talitas y la Justicia investiga si hubo legítima defensa

Un violento episodio ocurrido este viernes por la noche en Las Talitas dejó como saldo a un presunto asaltante internado en estado crítico, luego de recibir un fuerte golpe en la cabeza durante un intento de robo a un conductor de Uber moto

El hecho tuvo lugar alrededor de las 21 en el barrio Divino Niño. Según las primeras reconstrucciones, el trabajador fue interceptado por delincuentes que lograron sustraerle sus pertenencias y el vehículo.

En ese contexto, uno de los asaltantes —identificado como Joan Juárez— regresó al lugar tras verse acorralado, momento en el que fue interceptado por la víctima.

De acuerdo a la versión inicial, en medio de un forcejeo y en un intento por repeler la agresión, el conductor tomó una piedra de gran tamaño y la impactó contra la cabeza del joven, quien cayó inconsciente sobre el pavimento.

Fuentes médicas confirmaron que Juárez ingresó al hospital con un cuadro de traumatismo encéfalo craneano grave y fractura de cráneo por hundimiento, por lo que permanece en estado reservado y con asistencia respiratoria mecánica.

Según trascendió, el sospechoso residiría en la zona de Los Pocitos y tendría antecedentes por hechos delictivos. Además, las primeras investigaciones indican que no actuaba solo, sino junto a un cómplice que circulaba en una motocicleta 110 gris y que logró darse a la fuga.

En el lugar trabajó personal del servicio de emergencias 107, junto a efectivos de la Policía de Tucumán y peritos judiciales, quienes realizaron las tareas correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Por su parte, el conductor de la aplicación fue puesto a disposición de la Justicia para prestar declaración, mientras se analiza si su accionar puede encuadrarse dentro de la figura de legítima defensa.

La causa continúa en etapa investigativa, con el objetivo de reconstruir la secuencia completa del hecho y dar con el segundo implicado.