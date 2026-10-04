Nuestra Señora del Rosario: así será la celebración este domingo en Monteros

La comunidad se prepara para celebrar la fiesta de Nuestra Señora del Rosario

El domingo 4, las actividades comenzó a las 9:30 con la recepción de peregrinos y las 10:00 inició la Santa Misa de peregrinos.

Por la tarde, a las 17:00, tendrá lugar una Santa Misa presidida por Monseñor José Antonio Paz, seguida de la solemne procesión y el homenaje de Agrupaciones Gauchas.

Se espera que miles de monterizos acompañen esta tarde a la Milagrosa Virgen del Rosario por las calles de Monteros.