Muerte dudosa en Alberdi: cuatro familiares del niño hallado en un canal fueron aprehendidos

La investigación por la muerte de Brandon Eliseo Rearte, de un año y cuatro meses, sumó nuevas medidas este sábado en Juan Bautista Alberdi. La Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción ordenó la aprehensión de cuatro familiares del pequeño: sus padres, una tía y la pareja de esta.

El operativo comenzó luego de que se alertara sobre la desaparición del niño en el barrio San Cayetano de Marapa. La madre realizó la denuncia alrededor de las 13, mientras efectivos policiales, familiares y vecinos participaban de la búsqueda.

Minutos después, una vecina realizó el hallazgo del pequeño sin vida en el interior de un canal de riego ubicado en inmediaciones del loteo Elías, detrás del barrio Héroes de Malvinas.

A partir de la situación tomó intervención personal especializado de Criminalística, Laboratorio y Medicina Legal. El médico policial recomendó la realización de una autopsia para determinar las circunstancias y la causa del fallecimiento.

Posteriormente, la Fiscalía dispuso la aprehensión de la madre, de 20 años; el padre, de 24; una tía, de 28; y la pareja de esta, de 43 años.

Por el momento, las autoridades no dieron a conocer cuáles fueron los elementos considerados para disponer estas medidas y no se atribuyó responsabilidad penal a los familiares aprehendidos.

La causa permanece abierta y fue caratulada como muerte dudosa, mientras se aguardan los resultados de las pericias y de la autopsia que permitirán establecer las circunstancias y la causa del fallecimiento.