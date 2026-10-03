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3 Oct 2026

Tragedia en Alberdi: encontraron sin vida un niño que era intensamente buscado

Brandon Exequiel Rearte, de 1 año y 8 meses, había sido reportado como extraviado en la zona de Marapa, en Juan Bautista Alberdi. Tras horas de búsqueda, fue encontrado sin vida luego de caer a un canal.

La búsqueda de Brandon Exequiel Rearte, de 1 año y 8 meses, terminó este sábado con un trágico desenlace en la zona de Marapa, Juan Bautista Alberdi.

El pequeño había sido reportado como extraviado y durante varias horas se desplegó un amplio operativo para intentar localizarlo. Del procedimiento participaron Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía, personal de la Guardia Urbana Municipal y vecinos, quienes recorrieron distintos sectores de la zona.

Finalmente, el niño fue encontrado sin vida luego de haber caído a un canal de la zona, según la información difundida tras el operativo de búsqueda.

La noticia provocó un profundo dolor entre familiares, vecinos y la comunidad de Alberdi, que durante horas acompañó las tareas desplegadas para encontrar al pequeño. Las circunstancias del hecho son materia de investigación.

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