Monteros estuvo presente en cierre del Mes del Turismo celebrando su presente y proyectando el futuro

En la Federación Económica se puso el broche de oro a un septiembre colmado de actividades con una jornada que reunió al sector público y privado, distinguió experiencias emergentes, premió nuevas miradas y reconoció las trayectorias de referentes.

Un mes entero para celebrar una actividad capaz de generar empleo, movilizar economías, preservar identidades y abrir oportunidades en cada rincón de la provincia. Con esa premisa, el Ente Tucumán Turismo (ETT) llevó adelante, en los salones de la Federación Económica (FET), el cierre oficial del Mes del Turismo, iniciativa que durante septiembre desplegó propuestas especiales para poner en valor los destinos tucumanos y visibilizar la importancia estratégica de una industria que crece a partir del trabajo conjunto.

La jornada fue encabezada por el presidente y la vicepresidenta del organismo, Domingo Amaya e Inés Frías Silva; la ministra de Educación de la Provincia, Susana Montaldo; el presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán, Héctor Viñuales; el secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gregorio Werchow; y el secretario general del ETT, Marcos Díaz, acompañados por integrantes del gabinete provincial, intendentes, comisionados comunales y referentes del sector privado turístico.

El encuentro funcionó también como síntesis del espíritu que atravesó todo septiembre: entender que el turismo no se construye desde un único lugar ni pertenece a un solo sector, sino que es el resultado de una extensa red de trabajadores, emprendedores, empresarios, gobiernos locales, instituciones y comunidades que transforman los atributos de Tucumán en experiencias para quienes lo visitan.

Nuevas miradas para una provincia que tiene todo

Uno de los primeros momentos de la jornada estuvo dedicado a reconocer a los ganadores de la primera edición del Concurso de Fotografía del Mes del Turismo, una convocatoria impulsada por el ETT para descubrir nuevas maneras de retratar los paisajes, las experiencias y la identidad tucumana.

Las imágenes atravesaron una primera selección realizada por un jurado profesional y posteriormente fueron sometidas a la votación del público en las redes sociales de Tucumán Turismo.

El primer puesto correspondió a Juan Manuel Bulacio, cuya fotografía obtuvo 293 interacciones; seguido por Silvana Valeria Fernández, con 208; María de los Ángeles Vigo, con 201; y Alejandro Nemec, con 148. Los cuatro recibieron premios integrados por estadías, propuestas gastronómicas y experiencias turísticas aportadas por prestadores del sector privado provincial.

La ceremonia incluyó además la proyección de la pieza audiovisual realizada por el organismo con motivo del Día Mundial del Turismo, celebrado el pasado 27 de septiembre. La producción propone una reflexión sobre el impacto de la transformación digital y la inteligencia artificial en la actividad, pero también sobre aquello que ninguna tecnología puede reemplazar: la esencia humana de una industria construida alrededor de la hospitalidad y del encuentro.

El turismo también crece desde el interior

La mirada estuvo puesta especialmente en los destinos emergentes, con la presentación de tres experiencias que muestran cómo distintas comunidades tucumanas comienzan a convertir su identidad y sus recursos en oportunidades concretas de desarrollo.

Aguilares y Monte Bello expusieron el trabajo realizado para fortalecer su propuesta a partir de la cultura, el deporte y los espacios de encuentro; mientras que el Este Tucumano presentó el proceso que busca transformar su historia, producción, cultura y alternativas recreativas en nuevos atractivos para el visitante. Finalmente, Monteros compartió su experiencia de crecimiento a partir de una identidad cultural profundamente arraigada.

Participaron de este segmento la directora de Cultura y Turismo de Aguilares, Verónica Peláez; la legisladora Maia Martínez y su asesor turístico, Facundo Hernán Torres; y el legislador y presidente de la Comisión de Turismo de la Legislatura tucumana, Francisco “Pancho” Serra.

Las experiencias fueron distinguidas por el ETT como una manera de reconocer el trabajo que se desarrolla en el territorio y reafirmar una política orientada a ampliar el mapa turístico provincial, generar nuevas oportunidades y hacer del turismo una herramienta de crecimiento para más localidades.

Los Caminos de Belgrano unen a diez provincias

El cierre del Mes del Turismo sirvió además como escenario para la presentación oficial de Caminos de Belgrano, una iniciativa impulsada por el Instituto Nacional Belgraniano, el ETT y la Secretaría de Turismo de Santa Fe, con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

El proyecto articula a diez provincias argentinas para consolidar un producto turístico federal alrededor del legado de Manuel Belgrano, vinculando patrimonio, historia, identidad y desarrollo regional.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro llegó sobre el final. El ETT distinguió como Referente del Turismo de Tucumán a Héctor Viñuales, dirigente empresarial de extensa trayectoria en la industria, el comercio, la producción y el turismo. Desde la presidencia de la CamTuc, Viñuales participó activamente en la construcción de una agenda regional y nacional para el sector y acompañó iniciativas vinculadas con la conectividad y la infraestructura, entre ellas mejoras en las rutas hacia el Valle Calchaquí y la remodelación y ampliación del Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo.

La segunda distinción estuvo atravesada por la memoria. El organismo rindió homenaje a Francisco Baltazar “Chico” Zossi, querido como “Yiyo” por sus amigos, fallecido en 2022 y considerado uno de los pioneros de la vitivinicultura tucumana.

Profundamente ligado a Colalao del Valle y a una tradición familiar iniciada a comienzos del siglo XX, Zossi apostó durante décadas por una tierra que todavía tenía mucho por revelar. Renovó sus viñedos, proyectó el emprendimiento junto a sus hijos y creyó en las condiciones singulares que ofrecía la altura tucumana para el cultivo de la vid.

Con el tiempo, aquella convicción contribuyó a una actividad que hoy forma parte de la identidad productiva, cultural y turística de los Valles Calchaquíes. La Bodega Chico Zossi se consolidó como una referencia de la Ruta del Vino de Altura y como testimonio de una historia familiar inseparable de Colalao del Valle. Su hijo, Baltazar Chico Zossi, recibió la distinción en su memoria.

El encuentro concluyó con una exposición de productos y artesanías de municipios y comunas tucumanas, llevando al corazón de la FET una pequeña representación de esa diversidad que define a la provincia.

“El calendario termina, pero el desafío continúa: seguir construyendo, entre todos, un turismo capaz de generar oportunidades y demostrar, en cada rincón del territorio, por qué Tucumán Tiene Todo”, cerró Amaya.