Monteros Vóley protagonizó un intenso encuentro frente a Waiven Vóley, pero terminó cayendo por 3-2, en un partido correspondiente al Tour 3 de la SuperLiga Argentina de Voleibol 2026/27, disputado este sábado en el Invencible Multipropósito de Rosario. El encuentro tuvo parciales de 17-25, 25-22, 25-14, 22-25 y 13-15.

El conjunto patagónico comenzó mejor y se quedó con el primer parcial por 25-17. Sin embargo, el Naranja reaccionó rápidamente, ajustó su funcionamiento y consiguió igualar el partido tras imponerse por 25-22 en el segundo set.

En el tercer capítulo llegó la mejor versión de Monteros. El equipo tucumano dominó las acciones y estableció una clara diferencia para quedarse con el parcial por 25-14, pasando al frente 2-1 y quedando a un set de la victoria.

Waiven reaccionó en el cuarto capítulo, se impuso por 25-22 y llevó la definición al tie-break. En el quinto set, el desarrollo volvió a ser muy equilibrado, pero el equipo rosarino consiguió cerrar el encuentro por 15-13 para quedarse con el triunfo.

En el plano individual, Maximiliano Geysels fue el máximo anotador de Monteros Vóley con 20 puntos. También tuvieron una destacada actuación Nahuel García y Nayuán Ruiz, ambos con 17 unidades, mientras que Santiago Aulisi aportó 15 puntos.

Las estadísticas reflejaron un encuentro de enorme paridad. Monteros terminó con 58 puntos de ataque frente a los 63 de Waiven, pero mostró una notable superioridad en bloqueo, con 16 puntos contra 6 del conjunto rosarino. Además, el Naranja registró un 51% de recepción positiva, frente al 47% de su rival.

Otro dato destacado fue el contraataque, donde Monteros alcanzó un 38% de eficacia, mientras que Waiven registró un 36%. Incluso, el conjunto tucumano terminó arriba en el marcador global de puntos, con 102 contra 101, aunque no logró traducir esa diferencia en una victoria.

El Naranja estuvo ahi de quedarse con un importante triunfo en Rosario, pero los errores de ataque 19 total contra 12 de Waiwen, inclinaron la balanza para los del sur, que se quedaron con el encuentro.

Esta tarde, el equipo de Leonardo Patti jugará ante San Lorenzo, para despedirse del Tour 3 desde las 15:00