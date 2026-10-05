La segunda semana de octubre permanecerá entre amenazas de lluvias y sol

El Servicio Meteorológico Nacional informa que hasta el jueves se podrían registrar lluvias aisladas en el territorio provincial. Además se reporta un aumento de temperatura para los próximos tres días.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 14° de mínima y 21° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 97%. El viento corre del oeste a 12 km/h y la visibilidad es de 2.5 km.