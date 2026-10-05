Un conductor manejaba de manera errática en la ruta 38 y fue demorado en Acheral

Un conductor fue demorado durante la madrugada de este domingo luego de ser detectado circulando de manera errática por la Ruta Nacional 38, en el trayecto comprendido entre Famaillá y Acheral.

Según los primeros detalles, alrededor de las 2:20 los efectivos tomaron conocimiento de que un Fiat Cronos rojo circulaba en sentido norte-sur realizando movimientos que generaban inconvenientes en el tránsito y riesgo de provocar un accidente.

El vehículo fue localizado sobre la Ruta 38, aproximadamente a 15 metros antes del ingreso al puente que conecta con la Ruta 307, en Acheral. Los efectivos impartieron la voz de alto, pero el conductor habría hecho caso omiso y continuó su marcha.

El automóvil avanzó aproximadamente un kilómetro hasta detenerse finalmente sobre la Ruta 307, a la altura del kilómetro 1. Allí los policías identificaron al conductor, un hombre de 48 años, domiciliado en Famaillá, quien fue trasladado posteriormente a la dependencia policial junto con el vehículo para continuar con las diligencias correspondientes.

Durante el diálogo con el conductor los efectivos advirtieron aparentes signos compatibles con encontrarse bajo los efectos del alcohol y/o algún tipo de sustancia estupefaciente. El informe aclara que esta circunstancia deberá ser determinada mediante los exámenes correspondientes.

Tras tomar conocimiento del procedimiento, la Fiscalía interviniente dispuso el secuestro del Fiat Cronos, la realización de los dosajes de rigor y que se hicieran conocer al conductor los derechos y garantías establecidos en los artículos 60 y 61 del Código Procesal Penal. Asimismo, se indicó que no se adoptaran medidas privativas de la libertad respecto del involucrado.

El operativo estuvo a cargo de la comisaria Marta Bustamante y del Oficial Subay, Fausto López bajo bajo la supervisión del comisario inspector Guido Juárez, jefe de Zona 3 URO