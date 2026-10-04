domingo 4 de octubre de 2026
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4 Oct 2026

Esta noche en Monteros: el Flaco Pailos se presenta en el Cine Teatro Marconi

El humorista llega este domingo 4 de octubre a Monteros con su espectáculo “Solo de humor”, acompañado por la participación especial de Cris Álvarez.

Este domingo, Monteros tendrá una noche a puro humor con la presentación del Flaco Pailos, quien llegará al Cine Teatro Marconi con su espectáculo “Solo de humor”.

La función está prevista para las 21;00 horas y contará con la participación especial de Cris Álvarez, en una propuesta que promete combinar humor y entretenimiento durante la noche.

El espectáculo se presentará este 4 de octubre en el histórico Cine Teatro Marconi de Monteros.

Las entradas pueden conseguirse a través de Entradaweb.

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