Tragedia en Simoca: murió un camionero tras chocar contra un tractor que transportaba caña

Un camionero de 66 años murió luego de protagonizar un violento siniestro vial con un tractor que transportaba dos acoplados cargados con caña de azúcar. El hecho ocurrió el sábado 3 de octubre, alrededor de las 20, sobre la ruta provincial 325, a la altura del hotel Oasis, en Simoca.

La víctima fue identificada como José Alejandro Bischof, oriundo de Córdoba. Se desplazaba a bordo de un camión Renault con cámara frigorífica que transportaba frutas y verduras con destino a Buenos Aires.

Por causas que son materia de investigación, el camión colisionó contra un tractor Massey Ferguson conducido por un joven de 20 años, que trasladaba caña de azúcar hacia el ingenio Santa Rosa.

Como consecuencia del impacto, Bischof quedó atrapado dentro de la cabina del camión. Bomberos y personal del servicio de emergencias 107 trabajaron para rescatarlo y posteriormente fue trasladado al hospital de Simoca.

Debido a la gravedad de las lesiones, el camionero fue derivado al Hospital Regional de Concepción. Sin embargo, alrededor de las 00:20 de este domingo falleció como consecuencia de las graves lesiones torácicas sufridas en el siniestro.

El conductor del tractor también fue asistido y permaneció bajo atención médica por las lesiones que sufrió, aunque posteriormente recibió el alta médica.

La Policía de Tucumán intervino en el lugar y, por disposición de la Fiscalía, fueron secuestrados el camión, el tractor y sus respectivos acoplados.

Personal de Criminalística trabaja ahora para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque.