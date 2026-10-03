La Comunidad Diaguita de El Mollar pidió suspender las actividades de canteras sobre el río El Mollar y El Potrerillo

La Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar presentó un pedido ante la Dirección de Minería de Tucumán para solicitar información y la suspensión de las actividades de canteras que se vienen realizando sobre el río El Mollar y la zona de El Potrerillo.

El documento lleva la firma de Manuel N. Marcial, cacique de la comunidad, y está dirigido a Lucía Rivadeneira, de la Dirección de Minería de Tucumán. La presentación fue recibida por la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia el 9 de septiembre de 2026, según consta en el sello incorporado al escrito.

En la presentación, la comunidad manifiesta su preocupación por las actividades que se desarrollan en esos sectores y sostiene que podrían generar daños futuros. En particular, menciona viviendas y potreros utilizados para siembra y pastoreo de animales por parte de comuneros que, según expresa el documento, poseen esas parcelas desde hace más de 80 años.

El escrito también señala que los derechos sobre esas tierras habrían sido vulnerados y cuestiona que una de las canteras se encuentre habilitada por la Dirección de Minería. Según la comunidad, las actividades habrían afectado además un camino que conectaba antiguas viviendas con el centro de El Mollar.

La presentación invoca el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, referido al reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, y menciona también el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En ese sentido, la comunidad sostiene que las autoridades deben realizar una consulta previa, libre e informada antes de tomar decisiones o avanzar con proyectos dentro del territorio ancestral.

El pedido también menciona una normativa identificada en el escrito como Ley 26.767, vinculada —según la presentación— con las tierras rurales y los derechos de los pueblos indígenas a decidir sobre su territorio.

Finalmente, la Comunidad Diaguita de El Mollar solicitó el cese inmediato de toda actividad sobre los ríos y espacios del territorio comunitario y pidió la intervención de las autoridades competentes en áreas como minería, recursos hídricos, recursos naturales, flora y fauna y el Ministerio del Interior, con el objetivo de analizar la posible continuidad de estas actividades.

La presentación se realizó con el pedido de obtener una respuesta de los organismos correspondientes y poner en discusión la situación de las actividades que se desarrollan en el territorio señalado por la comunidad.