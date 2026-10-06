Becas Progresar 2026: Últimos días para realizar reclamos académicos en Progresar Obligatorio

El Equipo de Becas Progresar Tucumán informa a los estudiantes de Nivel Obligatorio (secundario y secundario para jóvenes y adultos) que continúa habilitado el período de reclamos académicos correspondiente a la Segunda Convocatoria de Becas Progresar 2026.

Los estudiantes cuya solicitud haya sido rechazada podrán revisar su situación y realizar las correcciones necesarias hasta el viernes 9 de octubre, a través de la plataforma oficial de Progresar.

¿Cómo realizar un reclamo?

Los estudiantes deberán:

Ingresar a la plataforma oficial de Becas Progresar utilizando su usuario de Mi Argentina. Consultar el estado de la solicitud en la sección "Mis solicitudes" para identificar el motivo del rechazo. Completar el reclamo o corregir la información académica, en caso de que exista algún error en los datos declarados o se haya producido un cambio de institución educativa. Verificar posteriormente que la institución educativa certifique los datos actualizados para completar el proceso de validación.

Fechas importantes

📅 Activación de reclamos por parte de estudiantes:

Del 25 de septiembre al 9 de octubre de 2026.

📅 Certificación de reclamos por parte de las instituciones educativas:

Hasta el 16 de octubre de 2026.

Importante

Se recomienda a los estudiantes no esperar hasta el último día para realizar el trámite y verificar cuidadosamente toda la información ingresada. La certificación institucional constituye una instancia obligatoria para que el reclamo pueda ser evaluado.

Ante cualquier consulta, comunicarse con el equipo jurisdiccional de Becas Progresar Tucumán a través de los canales oficiales habilitados.

Correo: [email protected]