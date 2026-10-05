Artistas y bailarines tucumanos ya tienen su lugar rumbo en el Monteros de la Patria: Todos los ganadores del Pre
Los Pre-Festivales y Pre-Danza definieron a los representantes de distintas disciplinas de la música y la danza folclórica que avanzan hacia la 61° edición de Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore.
Los Pre-Festivales y Pre-Danza reunieron a representantes de distintas disciplinas de la música y la danza folclórica, en el camino hacia una nueva edición del tradicional Festival Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore.
Estas instancias de selección buscan acompañar y visibilizar a nuevos talentos, generando espacios de encuentro para quienes mantienen viva la música, la danza y las expresiones tradicionales de la región.
En el Pre-Festival de San Miguel de Tucumán, fueron seleccionados Massi López, en Solista Vocal; Canto Nuevo, en Conjunto Vocal; y Changalay, en Canción Inédita.
La danza también tuvo su espacio en el Pre-Danza, con una importante participación en distintas categorías. En Conjunto de Danza Tradicional fueron seleccionados Compañía Tucumana de Danza, Ballet Poncho Rojo y Academia Danza de Mi Tierra.
En Pareja de Zamba Tradicional fueron seleccionadas las parejas integradas por Mirna Lopolito y Esteban González, y Valentina Cruz y Pablo Correa. La Mención Especial fue para Berenice Jiménez y Aquiles Villarreal.
En Conjunto de Danza Estilizada fue seleccionado Malambo del Norte, mientras que en Solista de Malambo fueron elegidos Lucas Alderete y Cristian Emanuel Ramos.
Por su parte, el Pre-Festival Sede Monteros definió a sus representantes. En Solista Vocal fueron seleccionadas Abigail Ogas y Jasmin Bossa; en Canción Inédita, Pablo Ribet; y en Conjunto Vocal, El Rejunte.
Desde la organización destacaron la participación de los artistas y bailarines que formaron parte de estas instancias, que permiten abrir las puertas del festival a nuevos talentos y fortalecer el vínculo entre las nuevas generaciones y las raíces culturales.
El festival se realizará los días 9, 10 y 11 de octubre, con Monteros nuevamente como escenario de una celebración de la identidad y la cultura del norte argentino.