Condena: “Tomate“ robó 15 celulares en Frávega, no irá preso y deberá cumpli reglas de conducta

Un plan coordinado, una llave sustraída y una distracción clave: así fue el robo de celulares que terminó con una condena en Tucumán.

La Justicia tucumana condenó a David Nicolás Jerez, de 38 años y conocido como “Tomate”, por su participación en el robo de 15 teléfonos celulares en una sucursal de Frávega ubicada en el microcentro de San Miguel de Tucumán.

La sentencia se alcanzó en el marco de un acuerdo de juicio abreviado impulsado por el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, a través de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, encabezada por María del Carmen Reuter.

Durante la audiencia, el imputado reconoció su responsabilidad como coautor del delito de hurto agravado, cometido mediante el uso de una llave sustraída. La exposición del caso estuvo a cargo del auxiliar de fiscal Nahuel Lencina, quien sostuvo que el hecho fue ejecutado con un plan previamente coordinado entre los involucrados.

Como resultado del acuerdo, Jerez recibió una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, además del cumplimiento de reglas de conducta durante dos años. La jueza interviniente avaló el convenio en su totalidad.

Cómo fue el robo

Según la investigación, el hecho ocurrió el 27 de noviembre de 2025, alrededor de las 20:19, en un local comercial ubicado en la primera cuadra de calle 9 de Julio.

Jerez ingresó al comercio junto a tres mujeres. Una vez dentro, dos de ellas sustrajeron una llave magnética codificada que se encontraba debajo de un escritorio en el salón. Con ese elemento, se dirigieron hacia una vitrina donde se exhibían teléfonos celulares.

En simultáneo, otra de las implicadas distrajo a un empleado del local, alejándolo del sector. Aprovechando esa maniobra, abrieron la vitrina y, junto a Jerez, sustrajeron un total de 15 dispositivos de distintas marcas y modelos.

Tras concretar el robo, los cuatro involucrados se dieron a la fuga con los celulares en su poder.

El caso refleja una modalidad delictiva organizada que combina distracción, acceso a elementos de seguridad y ejecución coordinada, una dinámica que viene siendo objeto de investigación en distintos puntos del país.