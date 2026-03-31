Persecución en Acheral: dos sujetos detenidos tras robar una moto a punta de pistola

La Policía interceptó a los acusados tras una persecución que se extendió desde la zona de La Ciénaga hasta Ruta 38. Están imputados por robo agravado y quedaron a disposición de la Justicia.



Un procedimiento policial realizado en la madrugada de este martes en Acheral culminó con la aprehensión de dos jóvenes acusados de haber protagonizado un robo agravado en la localidad de Santa Lucía. El hecho ocurrió alrededor de la 1:30, cuando efectivos que realizaban recorridos preventivos sobre Ruta 38 y su intersección con Ruta 307 fueron alertados por un asalto cometido minutos antes en la zona de La Ciénaga.

Según el parte oficial, los sospechosos (de 19 años y domiciliados en el asentamiento Mercedes de Lules) habrían sustraído una motocicleta Zanella Blitz 110 cc de color blanco mediante amenazas con un arma de fuego. Tras el aviso radial, el personal policial logró divisarlos mientras se desplazaban: uno a bordo de una motocicleta de mayor cilindrada y el otro empujando el rodado robado.

Al advertir la presencia policial, los jóvenes intentaron escapar, lo que dio inicio a una persecución que se extendió hasta el puente Aranilla. En ese punto, abandonaron la moto sustraída y continuaron la huida en la KTM Duke 200 cc. Sin embargo, minutos después fueron alcanzados y reducidos sobre Ruta 38, entre pasaje Juan José Paso y un camino sin denominación.

En el operativo, que estuvo a cargo de los Comisarios, Pedro Medina y Marta Bustamante, Jefe y 2° Jefe de Cria. Acheral, se logró el secuestro de ambos motovehículos, además de un teléfono celular que quedó bajo cadena de custodia como elemento de interés para la causa. La intervención contó con la colaboración de personal de la Comisaría de Santa Lucía, lo que permitió un rápido y efectivo accionar.

La Unidad Fiscal interviniente del Centro Judicial Monteros, avaló la aprehensión de los implicados y ordenó que se continúe con las actuaciones correspondientes bajo la causa de robo agravado. Ambos detenidos permanecen a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.