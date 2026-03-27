El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, anunció la apertura de la Primera Convocatoria Progresar Obligatorio 2026, destinada a estudiantes que deseen acceder a esta línea de becas. La inscripción estará habilitada desde el 27 de marzo hasta el 24 de abril, y se realizará exclusivamente en la plataforma Progresar, a partir del mediodía.

Para iniciar el proceso, los postulantes deberán contar con un usuario propio en Mi Argentina y registrar un CBU (cuenta bancaria) o CVU (billetera virtual) a nombre del solicitante, requisito indispensable para la ejecución del pago. Los criterios de edad e ingresos, así como la acreditación de asistencia y avance académico, se mantienen vigentes en esta nueva convocatoria.

El programa busca garantizar la permanencia y el egreso de los estudiantes en el sistema educativo, brindando apoyo económico a quienes cumplen con los requisitos establecidos. Desde el equipo Progresar se invitó a los equipos jurisdiccionales y a las instituciones educativas a difundir la información y acompañar el proceso de inscripción, fortaleciendo el acceso de los jóvenes a esta política pública.

Más detalles pueden consultarse en el Boletín Oficial: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/340001/20260327