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7 Oct 2026

Miércoles con 30° de ST y el jueves la temperatura se desploma

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 14° de mínima y 28° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el ascenso de la temperatura será solo hasta hoy, que se espera una máxima de 28°C. Sin embargo, en el transcurso a la jornada del jueves se reportarán lluvias y el descenso de 8 puntos en el registro térmico.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 14° de mínima y 28° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 84%. El viento corre del oeste a 8 km/h y la visibilidad es de 9 km.

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