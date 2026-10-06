Investigan la muerte de una mujer en Graneros y su pareja quedó aprehendida

Durante unos 15 años, Yudith Nazarena Jerez, de 36 años, y Pablo Salvador Pitali, de 39, compartieron su vida en el paraje La Cañada, en el departamento Graneros. Tenían una hija de 10 años y administraban una carnicería que funcionaba en la misma vivienda donde residían.

Este lunes, la rutina de la familia se interrumpió cuando los hermanos de Yudith llegaron al domicilio para visitarla y la encontraron sin vida en el cuarto matrimonial. La menor se encontraba en la escuela y no presenció lo ocurrido.

Según explicó el comisario Alfredo Cecenarro, jefe de la Comisaría de Graneros, los familiares viven a unos cinco kilómetros del paraje y llegaron al lugar durante el mediodía. Al encontrar a la mujer tendida en la habitación, aparentemente sin vida, dieron aviso a la Policía y al servicio de emergencias 107.

Los profesionales sanitarios constataron que Jerez no presentaba signos vitales y advirtieron que tendría un golpe en la cabeza. A partir de ese momento comenzaron las primeras tareas para preservar la escena y reconstruir lo ocurrido.

Mientras los efectivos revisaban el inmueble, encontraron a Pitali en otra habitación. De acuerdo con lo informado por Cecenarro, el hombre estaba acostado en una cama, completamente cubierto con sábanas y colchas, y presentaba manchas de sangre en su cuerpo y en la ropa.

La Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial de Concepción, subrogada por el fiscal Carlos Sale, intervino en la investigación junto con la investigadora fiscal Luciana Cecotti.

Por disposición de la Fiscalía, personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizó el relevamiento de la vivienda y tomó muestras para las pericias correspondientes. Hasta el momento, el arma que podría haber sido utilizada en el hecho no fue encontrada.

La Fiscalía también ordenó una autopsia para establecer la causa de muerte y aportar precisiones sobre las circunstancias en las que falleció Jerez. Además, está previsto que declaren posibles testigos y personas allegadas a la víctima y al principal sospechoso.

De acuerdo con los testimonios recogidos hasta el momento, no existían antecedentes ni denuncias previas de la mujer contra su pareja. Vecinos señalaron que no habían escuchado gritos ni advertido situaciones de violencia, aunque sí mencionaron discusiones de pareja vinculadas principalmente con cuestiones laborales y económicas relacionadas con la carnicería.

La situación generó tensión entre los familiares de la víctima y Pitali. Por ese motivo, se solicitó la presencia de personal de Infantería para retirarlo de la vivienda y trasladarlo hasta la Comisaría de Graneros, donde quedó aprehendido y a disposición de la Justicia.

Pitali presentaba lesiones superficiales y fue sometido a los correspondientes exámenes médicos. También se le practicó un dermotest para determinar si existían residuos compatibles con disparos.

Mientras avanza la investigación, la hija de la pareja quedó al cuidado de un familiar. La menor recibió asistencia de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf), además del acompañamiento de un psicólogo y un psicopedagogo del CESOP departamental.