Recuperan en Famaillá una motocicleta robada tras un operativo policial

Según informaron fuentes policiales, el operativo se inició a partir de una alerta que advertía sobre la presencia de dos motocicletas sin dominio circulando de manera imprudente en inmediaciones de la Réplica del Cabildo de Famaillá.

Al advertir la situación, los uniformados realizaron un seguimiento preventivo a distancia por la Ruta Provincial 301 en dirección norte. La persecución se extendió hasta las cercanías de la Ruta Provincial 322, donde los motociclistas lograron escapar y perderse de vista.

Sin embargo, durante un posterior rastrillaje por la zona, los agentes hallaron una motocicleta Honda Wave blanca abandonada sobre la banquina de la Ruta 301, cerca del camino que conduce al INTA.

Tras verificar los datos del rodado, se constató que registraba un pedido de secuestro por robo, luego de haber sido sustraída el pasado 4 de octubre en la zona céntrica de Famaillá.

La motocicleta fue trasladada a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes, mientras continúa la investigación para identificar a las personas involucradas en el hecho.