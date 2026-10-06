Jaldo reunió a más de 250 docentes de ATEP y AMET y destacó el rol de la educación pública

El gobernador, Osvaldo Jaldo, mantuvo un desayuno de trabajo con más de 250 docentes nucleados en la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), quienes manifestaron su acompañamiento a la candidatura de Jaldo y Miguel Acevedo para gobernador y vicegobernador, respectivamente, de cara a las elecciones provinciales del 9 de mayo de 2027.

Del encuentro participaron el ministro del Interior, Darío Monteros, y el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado. También estuvieron presentes los secretarios generales de ATEP, Hugo Brito, y de AMET, Luis Neira.

Durante la reunión, Jaldo escuchó planteos y propuestas vinculados con la situación del sistema educativo y, según expresó posteriormente, transmitió la importancia que su administración le asigna a la educación pública.

El Gobernador destacó que tuvo la posibilidad de escuchar a los docentes y conocer de primera mano distintas situaciones que atraviesa el sector. “Me han podido transmitir algunas cuestiones que se están haciendo, como así también muchas cuestiones que tenemos que mejorar”, sostuvo.

En ese marco, el Primer Mandatario remarcó que la educación constituye una política de Estado para su gestión: “Estamos invirtiendo parte importante de nuestro presupuesto provincial, no solo en las cuestiones pedagógicas, no solo en lo que son los mobiliarios, sino también en lo que tiene que ver con las cuestiones edilicias”. En esa linea, explicó que esas acciones se llevan adelante con programas y recursos provinciales.

El reconocimiento a la tarea docente

Jaldo también puso el foco en la situación económica que atraviesan los trabajadores de la educación y destacó el rol que cumplen los docentes más allá de las tareas estrictamente pedagógicas.

“Quiero que hoy se lleven el acompañamiento, el saludo y el agradecimiento de toda la docencia de la provincia de Tucumán”, expresó, y valoró el esfuerzo cotidiano de quienes concurren a las escuelas pese a las dificultades económicas.

“Muchas veces no se llega a fin de mes con los sueldos, pero a pesar de eso ellos se presentan en las escuelas y abren las escuelas, se ponen frente al aula, enseñan, educan a nuestros niños, pero además también le ponen el oído a los problemas sociales que muchos chicos llevan de la casa”, manifestó.

Finalmente, Jaldo destacó la importancia de este tipo de encuentros para intercambiar información y escuchar las demandas del sector. “Qué lindo que es hacer reuniones de este tipo, para escucharlos a los docentes, y luego también para que los docentes escuchen a este gobernador, para saber cuál es la decisión que tiene, que no es otra cosa que fortalecer la educación pública en la provincia de Tucumán”, afirmó.

Por su parte, Luis Neira, secretario general de AMET, afirmó: "Queremos brindar nuestro apoyo al proyecto del gobernador, proyecto que consideramos que tiene que continuar por los próximos cuatro años".

Para Neira, "se están haciendo muchas cosas buenas para la provincia, tomando en cuenta que el país está pasando por momentos bastante difíciles. Es más, la provincia está pasando por momentos difíciles, pero gracias al que tenemos un gobernador como Osvaldo Jaldo, hay muchas cosas que se están solucionando".

A su turno, Hugo Brito, contó que "muchos colegas solicitaban poder participar de la política y de las elecciones del próximo año, sabiendo que nosotros tenemos un único lugar en el que podemos militar, que es en el campo popular, de los trabajadores, defendiendo todos los derechos que hemos venido perdiendo, especialmente en la educación". Y remarcó: "No podemos permanecer impasibles ante este ajuste tremendo que aplicó la Nación".

Según el secretario general de ATEP, "cada vez que hay ajuste, los sectores más vulnerables, es decir los trabajadores, lo pagamos con pérdida de derechos, y eso no estamos dispuestos a a tolerar".

Y concluyó: "Como dice el gobernador, Tucumán está primero, y si los tucumanos no defendemos nuestra provincia, nadie lo va a hacer".