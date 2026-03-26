Murió Noelia Castillo, la paciente más joven en acceder a la eutanasia en España

Noelia Castillo, la paciente más joven en recibir la eutanasia en España, murió tras dos años de litigio judicial. Su caso reabre el debate sobre el derecho a una muerte digna.

Noelia Castillo, la joven catalana de 25 años que se convirtió en el caso más joven de eutanasia en España, falleció este jueves tras recibir la muerte asistida en una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes. Su historia, atravesada por el dolor físico y una intensa disputa judicial, volvió a poner en el centro del debate el derecho a una muerte digna.

La joven padecía secuelas irreversibles luego de un intento de suicidio ocurrido en 2022, que la dejó parapléjica y con un cuadro de sufrimiento crónico. Según informes médicos, presentaba dolor neuropático constante, dependencia funcional y múltiples complicaciones de salud que deterioraban severamente su calidad de vida.

El proceso para acceder a la eutanasia no fue sencillo. Aunque había sido autorizada en 2024 por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, una medida judicial frenó su aplicación a último momento tras un recurso presentado por su padre, quien se oponía a la decisión. El caso escaló incluso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que finalmente no hizo lugar al planteo.

Durante estos dos años, la joven sostuvo públicamente su voluntad de poner fin a su sufrimiento. En diversas entrevistas, expresó con claridad su postura, remarcando el dolor físico y emocional que atravesaba, así como su deseo de decidir sobre el final de su vida.

Finalmente, el procedimiento se llevó a cabo este 26 de marzo, en el lugar donde residía y que ella misma consideraba su espacio de contención. Su fallecimiento marca un nuevo capítulo en el debate social y legal en torno a la eutanasia en España, una práctica regulada desde 2021, pero que continúa generando tensiones éticas, familiares y judiciales en casos de alta complejidad.

El caso de Noelia Castillo no solo refleja una historia personal atravesada por el sufrimiento, sino también expone los desafíos que enfrentan los sistemas judiciales y sanitarios al momento de equilibrar derechos individuales, marcos legales y conflictos familiares en decisiones de este tipo.