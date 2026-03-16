lunes 16 de marzo de 2026
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16 Mar 2026

Boleto Gratuito para Jubilados en Monteros: ¿hasta cuándo podrán retirar?

Durante todo el mes de marzo, los jubilados de Monteros podrán acceder al beneficio del Boleto Gratuito, un programa que busca garantizar la movilidad y acompañar a los adultos mayores en sus actividades cotidianas. La entrega se realiza en el CIC de Máxima, ubicado en Ayacucho 898, en el horario de 8 a 13 horas.

El beneficio contempla a las principales empresas de transporte que operan en la ciudad: Exprebus, Tesa, Santa Lucía y Monteros Bus, asegurando que los jubilados puedan trasladarse de manera gratuita en las líneas más utilizadas.

La gestión está a cargo de la Coordinación de la Tercera Edad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud del HCD Monteros, en articulación con el Municipio de Monteros. Se recomienda a los beneficiarios concurrir con su documentación personal para retirar el pase y aprovechar este beneficio durante todo el mes de marzo.

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