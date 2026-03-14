Ñuñorco puso primera: El plantel cerró su primera semana de entrenamientos en Monteros

[El Pulga Rodriguez, rodeado de los historicos del club, Carlos Aldonate y el "Toro" Sebastian Luna, ]

Ñuñorco finalizó su primera semana de pretemporada con trabajos físicos en Monteros Vóley y una práctica de fútbol en El Cercado. La llegada de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez y otros refuerzos genera expectativa entre los hinchas

Ñuñorco comienza a tomar forma para la próxima temporada y este sábado cerró su primera semana de entrenamientos con una práctica de fútbol en su estadio de El Cercado. El equipo dirigido por Floreal García empieza a consolidar su base de trabajo y a integrar a los nuevos refuerzos que se sumaron al plantel.

La semana de preparación tuvo un fuerte componente físico. A pesar de las lluvias que marcaron gran parte de los entrenamientos, el plantel trabajó intensamente en las instalaciones de Monteros Vóley bajo la coordinación del profesor Elio Cabral, quien encabezó las evaluaciones físicas iniciales.

Durante esas jornadas se realizaron distintos estudios y trabajos específicos orientados a nivelar físicamente al plantel. Hubo evaluaciones de fuerza y resistencia, trabajos posturales, test de saltos y ejercicios de acondicionamiento físico general, con el objetivo de preparar al grupo para la exigencia de la temporada.

El cuerpo técnico también incluyó rutinas enfocadas en el desarrollo de fuerza, velocidad y resistencia, buscando que todos los futbolistas alcancen una base física similar antes de avanzar hacia tareas más tácticas y futbolísticas.

Este sábado, en El Cercado, el plantel realizó un ensayo de fútbol que permitió comenzar a observar el funcionamiento colectivo del equipo y la adaptación de las nuevas incorporaciones dentro del esquema de juego que pretende el entrenador.

La principal atracción de este nuevo ciclo es la llegada de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, uno de los nombres más importantes del fútbol tucumano en las últimas décadas. El ex Atlético Tucumán y Colón se suma al proyecto de Ñuñorco tras anunciar su retiro del fútbol profesional, y su presencia genera una enorme expectativa entre los hinchas del club monterizo.

Junto al Pulga, el club ya confirmó la llegada de varios refuerzos que buscan potenciar al equipo. Entre ellos se encuentran Néstor "kike" Campos y Carlos "Foca" López, provenientes de Graneros; Oscar "Bambi" Carrizo, que llega desde San Ramón; y Walter “Chengue” Morales, procedente de Santa Rosa.

El movimiento en el mercado de pases no se detiene y la dirigencia continúa trabajando para sumar nuevas piezas al plantel. Actualmente se encuentran en tratativas Nahuel Zenteno, de San Ramón; Lucas Naranjo, de Atlético Concepción; Facundo Villafañe, también de San Ramón; Braian Zenteno, de Famaillá; y Lucas Lazarte, igualmente vinculado al club San Ramón.

Con una base consolidada, refuerzos que aportan experiencia y la expectativa que genera la presencia del Pulga Rodríguez, Ñuñorco empieza a transitar una pretemporada que ilusiona a sus hinchas y que busca preparar al equipo para ser protagonista en la próxima competencia.