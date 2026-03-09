El “Pulga” Rodríguez llega a Ñuñorco: así se gestó su llegada

El ex Atlético Tucumán confirmó que comenzará la pretemporada con el club de Monteros y destacó que la cercanía con su casa y el vínculo con amigos de la ciudad influyeron en su decisión de seguir jugando tras anunciar su retiro del fútbol profesional.

El arribo de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez a Ñuñorco comienza a tomar forma y sus primeras palabras como jugador del club de Monteros dejaron en claro que la decisión tuvo un fuerte componente emocional. El delantero explicó que la propuesta surgió a partir de vínculos personales que mantiene desde hace años con personas cercanas a la institución.

“Por intermedio de la amistad con Mauricio, con ‘Panchito’ Serra, con los chicos de Monteros. Se dio la posibilidad, estoy cerca de casa y tomé la decisión de aceptar la propuesta de ellos”, expresó el futbolista, dejando en evidencia que el regreso a su tierra fue determinante para sumarse al proyecto del club.

Rodríguez también se refirió a cómo será el proceso previo a su debut con la camiseta de Ñuñorco. “Vamos a iniciar la pretemporada y vamos a ir viendo cómo estamos físicamente. Esperemos cumplir con las expectativas del entrenador y estar a disposición en el inicio del torneo”, señaló, anticipando que su preparación comenzará en las próximas semanas.

La llegada del “Pulga” se produce apenas días después de que trascendiera su decisión de retirarse del fútbol profesional. El atacante cierra así una carrera destacada en la élite del fútbol argentino, con pasos memorables por Atlético Tucumán, Colón de Santa Fe, Gimnasia y Central Córdoba, además de haber sido convocado a la selección argentina.

Su última presentación oficial se produjo el 5 de octubre de 2025 con la camiseta de Colón, mientras que su despedida formal del profesionalismo comenzaría a tomar forma el 7 de junio. Sin embargo, lejos de alejarse definitivamente de la pelota, Rodríguez eligió continuar jugando cerca de su casa y volver a un ámbito con el que mantiene un vínculo profundo, ahora defendiendo los colores de Ñuñorco en el sur tucumano.