La primera foto: El “Pulga“ Rodríguez se calzó la camiseta de Ñuñorco

Luis Miguel “Pulga” Rodríguez volvió a generar impacto en el sur tucumano y despertó la ilusión y el entusiasmo de los fanáticos de Ñuñorco

La imagen ya comenzó a circular en redes sociales, y resume meses de charlas. La escena es simple, Luis Miguel Rodriguez vuelve a Ñuñorco.

Cada movimiento del Pulga es noticia, y más aún cuando se trata de ponerse la camiseta de un nuevo equipo, esta vez de donde dio sus primeros pasos con la pelota.

La aparición del Pulga representa mucho más que una simple visita. Para cualquier institución del interior, contar con la imagen —y el respaldo— de una figura de su trayectoria implica visibilidad, motivación para los más chicos y un impulso anímico para todo el plantel.

El Pulga, símbolo del fútbol argentino por su talento y carisma, sabe lo que genera cada vez que pisa una cancha o viste una camiseta. Y en Ñuñorco no fue la excepción.

Por ahora, la postal ya quedó instalada: el ídolo con la 10 puesta. Y en el fútbol, esas imágenes siempre dicen más que mil palabras.