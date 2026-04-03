La NASA reveló una impactante imágen de la Tierra tomada desde la misión Artemis II rumbo a la Luna



Las primeras postales desde la cápsula Orion muestran a la Tierra como un “punto azul” y reavivan la emoción por el regreso humano al entorno lunar.

La NASA volvió a capturar la atención del mundo con la publicación de las primeras imágenes tomadas por astronautas a bordo de la cápsula Orion durante la misión Artemis II, en pleno trayecto hacia la Luna.

Las fotografías, que rápidamente se viralizaron, fueron capturadas por el comandante Reid Wiseman utilizando una tableta personal. Ambas imágenes tienen un protagonista absoluto: la Tierra, vista desde una perspectiva que mezcla asombro, ciencia y una dosis inevitable de reflexión.

La primera imagen fue descrita desde el centro de control en Houston como un poderoso recordatorio de unidad: sin importar cuán lejos llegue la humanidad, seguimos compartiendo un mismo planeta. La segunda, tomada desde una de las ventanas de la nave, muestra a la Tierra como ese icónico “punto azul pálido”, una postal que remite inevitablemente a la fragilidad y belleza del hogar común.

Las imágenes no llegaron solas. Se complementan con los testimonios de la tripulación, que aportan una dimensión más humana a la experiencia. La especialista de misión Christina Koch expresó su entusiasmo durante una transmisión en vivo, destacando la emoción de observar la Tierra completamente iluminada y anticipando las futuras vistas de la Luna.

“Sabía que eso era lo que veríamos, pero nada te prepara para esta sensación”, relató, dejando en claro que, incluso para astronautas experimentados, el impacto visual supera cualquier expectativa previa.

Por su parte, Wiseman describió uno de los momentos más impactantes del viaje: la reorientación de la nave mientras el Sol se ocultaba detrás del planeta. En ese instante, según contó, pudieron observar la Tierra de polo a polo, identificando continentes como África y Europa, e incluso la aurora boreal. “Fue un momento espectacular que nos dejó a los cuatro sin palabras”, aseguró.

La misión Artemis II marca un paso clave en el ambicioso programa de exploración lunar de la NASA, que busca llevar nuevamente astronautas a las cercanías de la Luna y sentar las bases para futuras misiones tripuladas.

Mientras tanto, estas imágenes no solo documentan un avance tecnológico, sino que también reafirman algo simple pero potente: vista desde el espacio, la Tierra no tiene fronteras, y el futuro de la exploración sigue despertando la misma fascinación que en sus inicios.