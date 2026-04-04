Se juegan esta tarde las finales de la Superliga de Monteros

Tres partidos imperdibles, premios en juego y clima de fiesta. Este sábado, Monteros vive una jornada a puro fútbol en el estadio Soldado Maldonado.

Este sábado, Monteros se prepara para vivir una jornada cargada de emoción con las finales de la Superliga.

El escenario será el Estadio Soldado Maldonado, donde desde la tarde comenzará a rodar la pelota con tres encuentros clave que definirán a los mejores del torneo.

La acción arranca a las 15:15 con la final de la Copa de Plata, donde San Carlos Junior se medirá ante Los Amigos, en un duelo que promete intensidad desde el primer minuto.

Luego, a partir de las 17:15, será el turno del partido por el tercer y cuarto puesto, con un incentivo extra: premio en efectivo. Allí se enfrentarán La Gloriosa y Maldonado, en otro cruce que anticipa alto voltaje futbolero.

Y como todo gran evento, el plato fuerte llegará al final. La gran final tendrá como protagonistas a Real Envido y Puñalada, dos equipos que llegan con aspiraciones altas y que buscarán coronarse en una noche que ya se vive con clima de fiesta.

Las entradas generales tendrán un valor de $4000 e incluirán el acceso a los tres partidos, una propuesta más que atractiva para los fanáticos del fútbol local.