Lluvias y descenso de temperatura: el fin de semana marca un giro en Tucumán

El tiempon en Tucumán está a punto de pegar un giro que muchos vienen esperando. Después de jornadas pesadas, húmedas y con temperaturas elevadas, el cambio llegará de forma progresiva pero con efectos bien marcados.

Hoy fue el último día con el “modo verano extendido”: calor, nubosidad variable y una noche que promete ser de esas en las que el aire no da tregua. La humedad seguirá siendo protagonista y el ambiente continuará inestable, funcionando como antesala de lo que viene.

El verdadero punto de quiebre aparece el sábado. Durante la mañana aún se podrá sentir algo de calor, pero hacia la tarde y la noche el panorama cambia: aumentan significativamente las probabilidades de lluvias y tormentas. No se descartan eventos intensos en períodos cortos, con ráfagas de viento y actividad eléctrica. En los modelos meteorológicos, el sábado ya figura como el día donde el tiempo empieza a reconfigurarse.

El domingo, en tanto, será el día donde el cambio se sentirá de lleno. Se espera una jornada más fresca, gris e inestable, especialmente durante la madrugada y la mañana. Las temperaturas bajarán de forma clara, dejando atrás el calor extremo de los últimos días y dando paso a un ambiente más templado y acorde a la época.

El dato clave no es solo la lluvia, sino el descenso térmico. Tucumán viene acumulando días con temperaturas por encima de lo habitual y con una humedad persistente que hizo las jornadas particularmente pesadas. Por eso, el ingreso de una masa de aire más fresca marcará un antes y un después entre el domingo y el inicio de la próxima semana.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional advierten que este tipo de escenarios —con aire cálido, humedad acumulada y el avance de un frente frío— son propicios para tormentas que pueden intensificarse rápidamente, por lo que recomiendan seguir de cerca los avisos a corto plazo.

En términos prácticos, el panorama para el fin de semana largo es claro: el sábado todavía tendrá momentos aprovechables, aunque con riesgo creciente de tormentas, mientras que el domingo se perfila como una jornada menos favorable para actividades al aire libre.

Así, Tucumán entra en una especie de “bisagra climática”: se despide del calor agobiante y empieza a acomodarse a una lógica más otoñal. No será un frío intenso, pero sí un cambio lo suficientemente marcado como para que, después de varios días pesados, el alivio se haga notar.