Sociedad 3 Abr 2026
Cómo será el servicio de recolección de residuos para el Viernes Santo
La Municipalidad de Monteros informó el esquema de funcionamiento de los servicios públicos durante el feriado de Semana Santa. Ayer, jueves, fue normal. Para este viernes, 3 de abril:
- Recolección domiciliaria: sin servicio
- Recolección de escombros: sin servicio
Las autoridades municipales solicitaron a los vecinos organizar la disposición de residuos teniendo en cuenta estas modificaciones, con el fin de mantener la limpieza y el orden en la ciudad durante el fin de semana largo.
En esta nota: recolección de residuos, Servicio Público