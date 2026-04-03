Cómo será el servicio de recolección de residuos para el Viernes Santo

La Municipalidad de Monteros informó el esquema de funcionamiento de los servicios públicos durante el feriado de Semana Santa. Ayer, jueves, fue normal. Para este viernes, 3 de abril:

Recolección domiciliaria: sin servicio

Recolección de escombros: sin servicio

Las autoridades municipales solicitaron a los vecinos organizar la disposición de residuos teniendo en cuenta estas modificaciones, con el fin de mantener la limpieza y el orden en la ciudad durante el fin de semana largo.